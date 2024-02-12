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09:05, 12 февраля 2024Ценности

42-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио. Фото: Eric Thayer / Reuters

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в откровенном наряде и восхитила подписчиков. Публикация и соответствующие комментарии под ней появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 42-летняя манекенщица изображена сидящей на песке в раздельном купальнике на фоне двух мужских тел в белых трусах. При этом звезда демонстрирует подтянутое тело с кубиками пресса и пирсинг в пупке.

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Амбросио также надела коричневые босоножки на высоком каблуке и массивный головной убор, украшенный золотыми нитями. Кроме того, звезда собрала волосы и нанесла мейкап с акцентом на глаза.

Ранее в феврале Амбросио в купальнике поплавала в бассейне. Она надела бикини с глубоким вырезом в области груди и плавками с тонкой посадкой.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
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