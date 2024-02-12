Бывший сотрудник Apple обокрал компанию и оказался в тюрьме

Appleinsider: укравшего ценные документы сотрудника Apple приговорили к тюрьме

В США приговорили к тюремному заключению бывшего сотрудника Apple Сяолана Чжана, обвиненного в краже конфиденциальной информации. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Чжан был обвинен в краже данных Apple, касающихся разработки беспилотного автомобиля. Сначала он не признавал своей вины, однако в 2022 году сознался. Бывший специалист корпорации окажется в тюрьме на 120 дней и выплатит материальный ущерб на сумму 147 тысяч долларов.

В 2018 году Чжан, работавший в американской компании, похитил ценные документации Apple: 25-страничный буклет содержал информацию о проекте беспилотного автомобиля Titan. После этого он заявил, что ему нужно временно вернутся на родину в Китай для ухода за членом семьи.

В Apple согласовали отпуск сотруднику, но заподозрили его в краже. В компании провели расследование и обнаружили потерю конфиденциальных документов. Полиция перехватила Сяолана Чжана на пути в Пекин, его задержали в аэропорту Сан-Хосе. Сообщается, что мужчина планировал перейти на работу к китайскому автопроизводителю XMotors.

В мае Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему сотруднику Apple Вану Вэйбао. Его обвинил в краже данных, касающихся разработки беспилотного автомобиля. После побега в Китай Вэйбао устроился в совместное предприятие китайских автопроизводителей Baidu и Geely.