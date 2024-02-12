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10:38, 12 февраля 2024Мир

Байден заявил о нацеленности России на крупные призы

Байден заявил о якобы нацеленности России на «крупные призы» после слов Трампа

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о якобы нацеленности России на более «крупные призы», чем Украина. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

Байден прокомментировал высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о планах поощрять атаки России на НАТО. По его мнению, это якобы доказывает агрессивные намерения российского руководства.

«Хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как видите, Путин рассчитывает на более крупные призы», — написал американский лидер. В комментариях пользователи соцсети призвали его обратить внимание на ситуацию на границе США вместо Украины. Также некоторые комментаторы призвали Байдена уйти в отставку.

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил о возможном выдумывании экс-президентом США разговора об атаках России на НАТО. Он указал, что разговор мог быть выдуман, поскольку бизнесмен смешивает воедино различные детали.

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      Юрий Леонов
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