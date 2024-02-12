В США заявили о возможном выдумывании Трампом разговора об атаках России на НАТО

Экс-советник Трампа Болтон заявил о выдумывании разговора об атаках России

Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о планах поощрять атаки Россией стран НАТО могут быть основаны на выдуманном разговоре, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. О возможном выдумывании разговора пишет The Washington Post.

По мнению Болтона, Трамп на самом деле агрессивно оказывал давление на партнеров по НАТО, чтобы они увеличили военные расходы. Он добавил, что экс-президент США не отказывается защищать страны альянса.

При этом экс-советник Трампа указал, что разговор мог быть выдуман, поскольку бизнесмен смешивает воедино различные детали. «Но даже несмотря на то, что разговор может быть выдуманным, я думаю, он в это верит», — сказал он.

Выступление Трампа в ходе предвыборного митинга также вызвало недовольство его однопартийцев по Республиканской партии. Единственный оппонент бывшего американского лидера на праймериз партии Никки Хейли заявила, что «последнее, что мы когда-либо хотим сделать, это встать на сторону России».

Ранее американист Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» назвал высказывания Трампа элементом политического давления на руководство европейских стран. Он отметил, что время своего президентского срока экс-президент США неоднократно критиковал союзников по НАТО за маленькие взносы.