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21:24, 12 февраля 2024Бывший СССР

Беглый военный ВСУ обвинил спецслужбы Украины в отлове лояльных России людей

Военный ВСУ Камынин заявил, что на Украине СБУ отлавливает лояльных России людей

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Сбежавший в Россию военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Камынин обвинил украинские спецслужбы в том, что они целенаправленно отлавливают лояльных российской стороне людей. Его слова приводит РИА Новости.

Боец пояснил на допросе, что теми украинцами, которые, как он, были подписаны на российские новости, ставили лайки в соцсетях и оставляли комментарии, интересовалась Служба безопасности Украины (СБУ), заподозрив в поддержке Москвы.

«У нас очень много в Кривом Роге ловили людей, которые поддерживают русский мир», — сказал Камынин.

Он добавил, что был мобилизован в ряды ВСУ насильно, несмотря на проблемы со спиной. По его словам, в войска призывают людей с различными болезнями, в том числе с туберкулезом и СПИДом, а тем, кто не хочет служить, грозит уголовная ответственность.

Камынин рассказал, что украинские военные ищут любой предлог, чтобы больше не оставаться на фронте. Он заключил, что у людей нет для этого мотивации.

Ранее американский видеоблогер и независимый журналист Патрик Ланкастер опубликовал репортаж, в котором бывшие солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, почему решили перейти на сторону России в конфликте.

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      Марина Совина
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