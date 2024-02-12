Военный ВСУ Камынин заявил, что на Украине СБУ отлавливает лояльных России людей

Сбежавший в Россию военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Камынин обвинил украинские спецслужбы в том, что они целенаправленно отлавливают лояльных российской стороне людей. Его слова приводит РИА Новости.

Боец пояснил на допросе, что теми украинцами, которые, как он, были подписаны на российские новости, ставили лайки в соцсетях и оставляли комментарии, интересовалась Служба безопасности Украины (СБУ), заподозрив в поддержке Москвы.

«У нас очень много в Кривом Роге ловили людей, которые поддерживают русский мир», — сказал Камынин.

Он добавил, что был мобилизован в ряды ВСУ насильно, несмотря на проблемы со спиной. По его словам, в войска призывают людей с различными болезнями, в том числе с туберкулезом и СПИДом, а тем, кто не хочет служить, грозит уголовная ответственность.

Камынин рассказал, что украинские военные ищут любой предлог, чтобы больше не оставаться на фронте. Он заключил, что у людей нет для этого мотивации.

Ранее американский видеоблогер и независимый журналист Патрик Ланкастер опубликовал репортаж, в котором бывшие солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, почему решили перейти на сторону России в конфликте.

