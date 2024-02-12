Парень удивился поведению родителей возлюбленной и покинул семейный ужин

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он удивился поведению родителей возлюбленной. По словам парня, из-за их действий он покинул семейный ужин.

Автор поста написал, что он родом из Галисии, региона в Испании, где говорят на языке, похожем на португальский, а его девушка — из Барселоны, где говорят по-каталонски. «Люди из Каталонии часто очень националистичны и иногда отказываются говорить на других языках», — отметил он.

Парень рассказал, что возлюбленная пригласила его в дом ее родителей в Барселоне. «Они говорили на каталонском языке, половину их речи я не понимал. Они поприветствовали меня, а я ответил им, что не говорю по-каталонски, после чего они сказали что-то друг другу на своем языке, что выглядело грубо», — вспомнил автор.

Во время ужина семьи девушки, в том числе ее сестры, продолжала говорить на своем языке. «Девушка сказала мне, что члены ее семьи терпеть не могут говорить не по-каталонски, но я слышал, как ее отец отходил, чтобы ответить на рабочий звонок по Zoom, и прекрасно разговаривал на другом языке», — возмутился герой истории.

Рассказчик отметил, что родители его девушки продолжали обращаться к нему, а также отвечать на его вопросы на своем языке. «Я сказал им, что ухожу, поблагодарил за еду и отметил их грубость», — рассказал парень. После этого отец возлюбленной обвинил его в неблагодарности. «Я сказал ему, что никогда не говорил с ним на португальском, румынском или английском, и послал его», — пересказал он диалог и добавил, что после случившегося не общался с подругой.

В комментариях под постом посчитали грубым поведение семьи девушки. «Я думаю, ты можешь называть ее своей бывшей», — написал один из комментаторов.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как узнал о брате неприятную правду. По словам парня, он заметил странности в поведении родственника во время семейного ужина.