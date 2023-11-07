Парень заметил странности за братом на семейном ужине и узнал неприятную правду

Пользователь Reddit с ником WestFan377 рассказал, как узнал о брате неприятную правду. По словам парня, он заметил странности в поведении родственника во время семейного ужина.

По словам рассказчика, семь лет назад он начал встречаться с соседкой Аей, которая впоследствии стала его женой. Его брат Элиас постоянно подшучивал над девушкой из-за ее восточной внешности. Парень признался, что однажды, защищая Аю, даже разбил брату нос.

Спустя несколько лет брат пользователя также нашел себе девушку и сделал ей предложение. На свадьбу брата автор поста приехал со своей женой. Во время ужина накануне церемонии Элиас отпускал многочисленные расистские шутки в адрес Аи. Рассказчик отметил, что, несмотря на свое возмущение, решил не реагировать на родственника. Позднее в тот же вечер поведение брата стало казаться пользователю странным.

«Ая сидела рядом с Элиасом (...). Он к тому моменту был очень пьян. Элиас сначала прикрыл лицо ладонями, посмотрел сквозь них на Аю, а после начал играться с ее волосами, при этом улыбаясь, как идиот», — описал поведение родственника герой истории. В результате он вместе с супругой решил покинуть праздничный ужин.

«Свадебная церемония была прекрасной, и все, казалось, были счастливы», — вспомнил WestFan377, говоря о событиях следующего дня. Однако через некоторое время после церемонии жена Элиаса рассказала Ае, что во время первой брачной ночи супруг все время произносил имя жены брата.

Спустя две недели автор поста поговорил с братом. Родственник признался в том, что долгое время испытывает к Ае сильные чувства и по этой причине постоянно высмеивает ее. «Еще он сказал, что ему нужно смотреть на фото Аи хотя бы раз в день, чтобы нормально функционировать. Это безумие», — заключил WestFan377.

В комментариях пользователи заподозрили, что брат рассказчика психически нездоров. Они посоветовали пользователю ограничить общение с родственником.

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