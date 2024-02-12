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10:03, 12 февраля 2024Экономика

Российский онлайн-ритейлер представил бренд продуктов от локальных фермеров

«Яндекс Лавка» рассказала о новой линейке селективных продуктов

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

«Яндекс Лавка» запустила собственный бренд специально отобранных продуктов «Лавка 100». В нем будут продукты более высокой ценовой категории, чем товары из классической марки сервиса. Некоторые позиции под новым брендом уже доступны в лавках Москвы и Санкт-Петербурга.

Будет выпущено 100 продуктов. Сервис будет создавать их совместно с российскими фермерскими производствами и локальными поставщиками премиальных продуктов.

Дизайн упаковки создавали с помощью приложения «Шедеврум» и нейросети YandexART. У сервиса есть также собственная торговая марка «Из Лавки», созданная летом 2020 года. Доля продаж товаров из ее ассортимента в среднем составляет 16 процентов, а в некоторых категориях доходит до 80 процентов.

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      Алена Шаповалова
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