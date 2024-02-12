Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 12 февраля 2024Россия

Число пострадавших в аварии с детским автобусом под Псковом выросло до 17

Число пострадавших в ДТП с детским автобусом под Псковом возросло до 17

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число пострадавших в аварии с детским автобусом на трассе в Псковской области возросло до 17. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадали 17 человек: 4 взрослых и 13 детей. Несколько человек госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь на месте», — сообщила она.

Авария на трассе под Псковом произошла в понедельник, 12 февраля. Когда автобус столкнулся с фурой, дети следовали в областной центр на экскурсию.

В этот же день в Воронежской области опрокинулся в кювет автобус, следовавший из Донецка в Москву. Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе, пострадали шесть человек.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      Стало известно о задержании подозреваемого в расстреле машины заммэра Никополя

      Украина обратилась в полицию из-за рассыпанного польскими фермерами зерна

      На Украине рассказали о планах создать тысячи боевых дронов высокой дальности

      В российском городе задержаны участники напавшей на инкассаторов банды

      Байден решил использовать TikTok для предвыборной кампании

      Надеждин обратился в Верховный суд после отказа ЦИК в регистрации кандидатом

      Названа причина разочарования российских туристов в Европе

      Врач развеяла несколько популярных мифов о раке

      Число пострадавших в аварии с детским автобусом под Псковом выросло до 17

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше