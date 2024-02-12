Число пострадавших в аварии с детским автобусом под Псковом выросло до 17

Число пострадавших в ДТП с детским автобусом под Псковом возросло до 17

Число пострадавших в аварии с детским автобусом на трассе в Псковской области возросло до 17. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадали 17 человек: 4 взрослых и 13 детей. Несколько человек госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь на месте», — сообщила она.

Авария на трассе под Псковом произошла в понедельник, 12 февраля. Когда автобус столкнулся с фурой, дети следовали в областной центр на экскурсию.

В этот же день в Воронежской области опрокинулся в кювет автобус, следовавший из Донецка в Москву. Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе, пострадали шесть человек.