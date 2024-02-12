Шесть человек пострадали при опрокидывании в кювет ехавшего из Донецка автобуса

В Воронежской области в кювет опрокинулся автобус из Донецка, пострадали шестеро

В Воронежской области в кювет опрокинулся автобус, который следовал по маршруту Донецк — Москва. Пострадали шесть человек, сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Авария произошла на федеральной трассе М-4 Дон в Новоусманском районе российского региона. Там водитель автобуса не учел скорость движения, а также метеорологические условия, из-за чего транспортное средство столкнулось с опорой линии электропередачи, а потом опрокинулось в кювет.

Пострадали шесть человек в возрасте от 31 года до 63 лет. Всего в автобусе в момент ДТП находились сорок пассажиров и два водителя. После случившегося полиция начала проверку.

Ранее в Рязанской области на трассе М-5 «Урал» семь человек пострадали в аварии с грузовиком.