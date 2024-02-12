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12:32, 12 февраля 2024Россия

Десять детей пострадали в ДТП на российской трассе

В Псковской области грузовик споткнулся с автобусом, десять детей пострадали

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Псковской области десять детей пострадали в результате аварии. О ДТП на российской трассе рассказал ТАСС глава Пустошкинского района Юрий Кравцов.

По словам чиновника, грузовик столкнулся с перевозившим детей автобусом. Дети ехали в областной центр на экскурсию.

Всего в автобусе на момент столкновения находились 18 детей и трое сопровождающих. Всех пострадавших направились в детскую областную больницу. Подробностей об их состоянии Кравцов не привел.

В пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили о 12 пострадавших, восемь из которых дети. Все они госпитализированы, подчеркнули в ведомстве.

Ранее 12 февраля в Воронежской области опрокинулся в кювет автобус, следовавший из Донецка в Москву. В Госавтоинспекции пояснили, что к происшествию привела неверная оценка водителем обстановки на дороге и погодных условий. В результате ДТП пострадали шесть человек.

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      Алан Босиков
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