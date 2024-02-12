Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 54-летняя знаменитость позировала перед фотографами в темно-зеленом костюме с юбкой длины миди и удлиненным жакетом. При этом звезда расстегнула последний, демонстрируя живот с кубиками пресса и частично обнаженную грудь в черном бюстгальтере без косточек.

Свой образ исполнительница дополнила бежевой сумкой с металлическими ручками. Кроме того, ей распустили длинные выпрямленные волосы и нанесли мейкап в нейтральных тонах.

Ранее в феврале Дженнифер Лопес снялась голой. Знаменитость предстала перед фотографами без одежды, прикрыв живот и грудь массивным цветком.