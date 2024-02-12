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23:38, 12 февраля 2024Мир

Премьер Эстонии прокомментировала слова Трампа о НАТО

Премьер Эстонии Каллас: слова Трампа об обороне служат будильником для стран ЕС
СюжетРоссия и НАТО:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sam Wolfe / Reuters

Cлова экс-президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону являются «будильником» для некоторых стран ЕС, которые отчисляют недостаточно средств на эти цели. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет РИА Новости.

Она выразила надежду, что такие государства станут выделять больше средств на оборону. «Слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых стран-членов ЕС, вклад которых не столь велик», — указала политик.

Ранее Трамп усомнился в желании НАТО защищать США.

Он также заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока. Он призвал отказаться от помощи другим государствам на безвозмездной основе.

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      Марина Совина
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