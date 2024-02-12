Премьер Эстонии прокомментировала слова Трампа о НАТО

Премьер Эстонии Каллас: слова Трампа об обороне служат будильником для стран ЕС

Cлова экс-президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону являются «будильником» для некоторых стран ЕС, которые отчисляют недостаточно средств на эти цели. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет РИА Новости.

Она выразила надежду, что такие государства станут выделять больше средств на оборону. «Слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых стран-членов ЕС, вклад которых не столь велик», — указала политик.

Ранее Трамп усомнился в желании НАТО защищать США.

Он также заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока. Он призвал отказаться от помощи другим государствам на безвозмездной основе.