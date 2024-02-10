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07:00, 11 февраля 2024Мир

Трамп призвал отказаться от помощи другим странам на безвозмездной основе

Трамп: США не должны помогать другим странам на безвозмездной основе
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social написал, что Вашингтон не должен помогать другим странам на безвозмездной основе.

По его мнению, помощь другим странам должна предоставляться в виде займа, пусть даже на выгодных условиях — без процентов и на неограниченный срок. Как считает Трамп, США должны иметь возможность в любой момент потребовать возвращение займа.

Заявление Трампа прозвучало на фоне рассмотрения Конгрессом большого пакета помощи партнерам Вашингтона — Украине и Израилю. В частности, предполагается выделение Киеву около 60 миллиардов долларов,

Сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал законопроект о помощи Украине оскорбительным для американцев. По его мнению, властям США нужно уделять больше внимания защите собственных границ.

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      Марина Совина
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