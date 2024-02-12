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16:37, 12 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала способы заставить мышцы расти

Фитнес-тренер Ротач заявила, что прогрессивная перегрузка заставит мышцы расти

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала способы заставить мышцы расти. Ее слова приводит Men Today.

Специалист заявила, что росту мышц способствует прогрессивная перегрузка. «Это когда вы постепенно увеличиваете вес, частоту или количество повторений своей силовой тренировки. Это, в свою очередь, бросает вызов вашему телу и позволяет стать сильнее физически», — объяснила она.

Также Ротач назвала четыре способа увеличить нагрузку. По ее словам, это может быть увеличение веса и количества повторений, а также объема и количества тренировок.

Ранее нутрициолог Анастасия Юрпалова рассказала, как мужчинам после 40 лет сохранить мышцы. Эксперт рекомендовала им тренироваться не менее 150 минут в неделю.

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