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13:11, 12 февраля 2024Мир

Глава евродипломатии раскритиковал слова Трампа о НАТО

Боррель: НАТО не может зависеть от настроения президента США в конкретные дни
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Организация Североатлантического договора (НАТО) не может зависеть в своей работе от настроения президента США. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече глав МИД стран Евросоюза, передает Reuters.

Боррель прокомментировал высказывания бывшего президента США Дональда Трампа об отказе от помощи союзникам по НАТО в случае конфликта с Россией. Он подчеркнул, что альянс не может действовать по принципу a la carte (практика заказа отдельных блюд из меню в ресторане — прим. «Ленты.ру»).

«НАТО не может быть военным альянсом, чья работа зависит от настроения президента США в конкретные дни», — заявил глава евродипломатии.

Ранее издание The Washington Post написало о беспокойстве ряда европейских политиков из-за высказываний Трампа. По мнению представителя немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Норберта Реттгена, риторика Трампа представляет собой угрозу безопасности континента.

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      Юрий Леонов
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