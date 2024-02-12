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12:01, 12 февраля 2024Спорт

Глушаков покинул расположение «Ростова»

Бывший футболист сборной России Глушаков покинул расположение «Ростова»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков покинул расположение «Ростова». Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

37-летний полузащитник тренировался с командой на зимних сборах в ОАЭ. Глушаков рассказал, что за месяц ему удалось набрать хорошую форму. «Потренировался, дальше будет какой‑то другой мой путь, наверное. Посмотрим, где окажусь», — поделился футболист.

30 января Глушаков расторг контракт с костромским «Спартаком», который представлял с сентября 2023-го. Ранее он выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также Пари «Нижний Новгород», подмосковные «Химки», ростовский СКА, иркутскую «Звезду» и грозненский «Ахмат».

В составе сборной России Глушаков провел 57 матчей. Он отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Вместе со сборной хавбек выступал на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах, а также на чемпионате мира-2014.

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