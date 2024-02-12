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22:05, 12 февраля 2024Мир

В Германии осудили Трампа за слова о НАТО

Президент ФРГ Штайнмайер: слова Трампа про НАТО играют на руку России
СюжетРоссия и НАТО:
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Reuters

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал слова экс-лидера США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа о НАТО. Слова Штайнмайера приводит телеканал N-tv.

Штайнмайер осудил Трампа за слова о НАТО и подчеркнул, что его заявления играют на руку России. «Эти заявления безответственны и даже играют на руку России. А в этом никто в нашем альянсе не может быть заинтересован», — отметил он.

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Политик напомнил, что Трамп выступил с таким заявлением в рамках предвыборной кампании в США, поэтому его речь носит провокационный характер. «Но даже если это провокация, это не значит, что мы не должны воспринимать ее всерьез», — заключил Штайнмайер.

11 февраля Трамп заявил, что он бы поддержал потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России, если эти государства отказываются выполнять договоренности по выделению двух процентов от бюджета на оборону. Бывшие критики политика, члены Республиканской партии США, начали поддерживать экс-президента после его заявлений об альянсе.

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      Марина Совина
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