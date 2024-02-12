Исчезнувшую после соревнований в Дагестане студентку начали искать водолазы
В дагестанском городе Каспийске водолазы начали искать 22-летнюю студентку из Ростова-на-Дону, которая пропала после проигрыша на спортивных соревнованиях. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.
По данным издания, сотрудники стали прочесывать море, на берегу которого очевидцы видели россиянку.
Предположительно, после проигрыша девушка ушла из спорткомплекса, не взяв с собой телефон и карту. В ее поисках также задействовали полицейских, волонтеров и спасателей.
Мать пропавшей студентки заверила, что та звонила ей. Женщина отметила, что дочь была в хорошем настроении.
Родители ростовчанки обратились в правоохранительные органы по поводу ее исчезновения.
Ранее сообщалось, что жительница Читы выкрала из больницы двухлетнего сына, которого ранее изъяли из семьи, и пропала.