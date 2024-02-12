Певица Калашникова пожаловалась на проблемных арендаторов

Арендаторы испортили квартиру певицы Анны Калашниковой

Одну из квартир российской певицы Анны Калашниковой испортили недобросовестные арендаторы. Горьким опытом сдачи квартиры в наем она поделилась в эфире передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Не сдавать квартиру мужчинам артистка взяла за правило после инцидента с одним из своих жильцов. Мужчина отказывался платить Калашниковой за аренду. Хозяйка заменила на двери замок, сказав, что забрать вещи он сможет, только расплатившись. Тогда ночью наниматель выломал дверь и, забрав пожитки, уехал. Депозит в 70 тысяч рублей, который певица берет с квартирантов, ущерб не покрывает. Замки, по словам гостьи передачи, стоят по 200 тысяч рублей. Более того, мужчина издевался над Калашниковой. «Троллил на общих вечеринках, хамил, грубил, писал моему парню: „А вы знаете, тут ваша девушка мне то-то и то-то“», — вспоминает она. Обращение в полицию результата не принесло.

Другая нанимательница поначалу не вызывала у Калашниковой опасений: регулярно платила и присылала фотографии квартиры. Однако впоследствии выяснилось, что девушка держала на арендуемой жилплощади нескольких кроликов и крупную собаку, что по договору было запрещено. Кроме того, смутила Калашникову и национальность бойфренда квартирантки. Об этом певице рассказали ее соседи. После выселения девушка оставила после себя ободранные обои, погрызенную мебель и вздутый ламинат. Пообещав отремонтировать жилье, она так и не объявилась. С тех пор Калашникова каждый месяц проверяет арендаторов лично.

Ранее артистка призналась, что боялась лишиться жилья в Испании из-за «оккупантов». Из-за пандемии и геополитической обстановки Калашникова в течение трех лет не могла навестить заграничную квартиру. По местным законам, если в квартиру проникнут неизвестные и останутся там жить, при отсутствии альтернативного жилья из этой квартиры их не выселят.