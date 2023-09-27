Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:50, 27 сентября 2023Среда обитания

Анна Калашникова рассказала о страхе за свою квартиру в Испании

Анна Калашникова рассказала о страхе лишиться жилья в Испании из-за «оккупантов»
Анна Калашникова

Анна Калашникова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская певица Анна Калашникова рассказала о страхе за свою квартиру в Испании. Звезда призналась, что боялась лишиться жилья из-за «оккупантов», передает «МК».

Калашникова приобрела жилье в испанском городе Торревьеха семь лет назад. Из-за пандемии и геополитической обстановки у певицы возникли проблемы с обслуживанием квартиры, так как она не могла попасть в страну на протяжении трех лет. «Действительно, все эти три года некому было следить за жильем, потому что ключей от квартиры ни у кого не было. Мы очень боялись нашествия оккупантов. Там с этим серьезная проблема. По испанским законам, если они начнут там жить и скажут, что это их единственный кров, ты не имеешь права их выставить, хотя это твоя квартира», — пояснила звезда.

Только в текущем году Калашникова смогла проверить имущество. Она передала ключи от квартиры агентству недвижимости, чтобы в будущем сотрудники могли следить за объектом. «Слава богу, все хорошо. Понятно, что требуется уборка. Я там поставила решетки, поменяла замки, установила камеры. Очень долго все делается в Испании и медленно», — добавила певица.

О том, что Калашникова владеет недвижимостью в Испании, стало известно в 2022 году. Тогда она заявила, что планирует продать квартиру.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине узнали об уголовном преследовании главкома ВСУ. Что известно о «деле Залужного»?

    Дачникам назвали способ собрать огромный урожай клубники

    Названы сроки снижения цен на топливо в России

    Горящий около ТЦ в Москве автомобиль попал на видео

    Народный артист России высказался о фильме «Брат-3»

    Россиянина осудили на два года условно за ложное сообщение о теракте

    В ДНР оценили успехи ВСУ в районе Работино

    США ввели санкции против компаний из Китая и Турции за помощь России

    Интимный момент между Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попал на фото папарацци

    Анна Калашникова рассказала о страхе за свою квартиру в Испании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости