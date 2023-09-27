Анна Калашникова рассказала о страхе лишиться жилья в Испании из-за «оккупантов»

Российская певица Анна Калашникова рассказала о страхе за свою квартиру в Испании. Звезда призналась, что боялась лишиться жилья из-за «оккупантов», передает «МК».

Калашникова приобрела жилье в испанском городе Торревьеха семь лет назад. Из-за пандемии и геополитической обстановки у певицы возникли проблемы с обслуживанием квартиры, так как она не могла попасть в страну на протяжении трех лет. «Действительно, все эти три года некому было следить за жильем, потому что ключей от квартиры ни у кого не было. Мы очень боялись нашествия оккупантов. Там с этим серьезная проблема. По испанским законам, если они начнут там жить и скажут, что это их единственный кров, ты не имеешь права их выставить, хотя это твоя квартира», — пояснила звезда.

Только в текущем году Калашникова смогла проверить имущество. Она передала ключи от квартиры агентству недвижимости, чтобы в будущем сотрудники могли следить за объектом. «Слава богу, все хорошо. Понятно, что требуется уборка. Я там поставила решетки, поменяла замки, установила камеры. Очень долго все делается в Испании и медленно», — добавила певица.

О том, что Калашникова владеет недвижимостью в Испании, стало известно в 2022 году. Тогда она заявила, что планирует продать квартиру.