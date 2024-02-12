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11:25, 12 февраля 2024Ценности

Канье Уэст снялся с полуобнаженной женой

Фото: @kanyewest

Рэпер Канье Уэст снялся с полуобнаженной женой, дизайнером Бьянкой Цензори. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке исполнитель предстал в черном образе, прикрывающем все части его тела, в том числе лицо. Его 29-летняя супруга позировала, стоя спиной к камере, в черных чулках, поясе и туфлях на каблуках. При этом она демонстрировала оголенные спину и ягодицы.

Подписчики оценили внешний вид звезд в комментариях под постом, который набрал 1,7 миллиона лайков. «Это не те перемены, которых мы ждали», «Покажи и свое лицо тоже», «Мужик, надень на нее что-нибудь», — написали они.

Ранее в феврале голая жена Канье Уэста прогулялась по улице в прозрачном дождевике. Папарацци сфотографировали архитектора вместе с мужем — пара направлялась в звукозаписывающую студию.

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      Екатерина Ештокина
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