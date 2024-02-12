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14:09, 12 февраля 2024Россия

Минобороны доложило о 33 уничтоженных беспилотниках ВСУ в Херсонской области

МО РФ: средства ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА в Херсонской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), в Херсонской области. Об этом доложили журналистам в ходе брифинга в Минобороны в понедельник, 12 февраля.

Представитель ведомства пояснил, что дроны были сбиты в районах населенных пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка.

В Минобороны отметили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российских Вооруженных сил была поражена украинская военная техника в 109 районах.

10 февраля российское оборонное ведомство докладывало об уничтожении восьми складов боеприпасов ВСУ за неделю.

Кроме того, российской армии удалось поразить две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в зоне боевых действий на Украине.

Еще раньше Минобороны отчиталось о сбитых 34 реактивных снарядах систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха».

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      Анна Щербакова
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