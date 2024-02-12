На Украине рассказали о планах создать тысячи боевых дронов высокой дальности

Глава Минцифры Украины Федоров: Киев создаст тысячи БПЛА высокой дальности

Киев намерен создать в 2024 году тысячи боевых беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) высокой дальности, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга. О таких планах рассказал глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Reuters.

«Категория дронов-камикадзе дальнего действия растет, их дальность составляет 300, 500, 700 и 1000 километров. Два года назад этой категории не существовало (...) В этом суть прорыва в войне технологий. Мы собираемся продолжать делать ставку на это, работать в этом направлении. Потому что технологии действительно могут спасти нас», — заявил чиновник.

Глава украинского Минцифры добавил, что уровень производства и поставок комплектующих БПЛА в стране в 2023 году увеличился более чем в 120 раз. По его словам, большинство крупных компаний, которые производят дроны на Украине — частные, а не государственные.

Ранее на оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде Киев показал образцы военных беспилотников, которые применяются против России. По заявлению производителей, многоцелевой дрон Shark способен находиться в воздухе до 240 минут, а максимальная скорость полета аппарата составляет 150 километров в час.