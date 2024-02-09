Украина показала применяемые против России Shark и Loki

Украина показала применяемые против России БПЛА Shark и Loki в Эр-Рияде

Украина показала беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые применяют против России, на оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде. Об этом сообщает ТАСС.

На стенде компании National Association of Ukrainian Defense Industries (NAUDI) представили многоцелевые дроны Shark и Mini-Shark, БПЛА для корректировки артиллерии Gor и новый барражирующий боеприпас Loki.

Отмечается, что Shark способен находиться в воздухе до 240 минут, а максимальная скорость полета аппарата составляет 150 километров в час. Уменьшенная версия Mini-Shark позиционируется как гражданский дрон для мониторинга, который может нести до 400 граммов полезной нагрузки.

Продолжительность полета дрона Gor с электродвигателем составляет 2,5 часа. В свою очередь, барражирующий боеприпас Loki может нести до 1,7 килограмма полезной нагрузки, а его максимальная дальность составляет около 45 километров.

В июне издание 19FortyFive писало, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» стал одной из самых серьезных угроз для Вооруженных сил Украины. В публикации подчеркнули, что «Ланцет» значительно дешевле техники, которую он поражает.