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06:30, 9 февраля 2024Наука и техника

Украина показала применяемые против России Shark и Loki

Украина показала применяемые против России БПЛА Shark и Loki в Эр-Рияде

Фото: Hanna Arhirova / AP

Украина показала беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые применяют против России, на оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде. Об этом сообщает ТАСС.

На стенде компании National Association of Ukrainian Defense Industries (NAUDI) представили многоцелевые дроны Shark и Mini-Shark, БПЛА для корректировки артиллерии Gor и новый барражирующий боеприпас Loki.

Отмечается, что Shark способен находиться в воздухе до 240 минут, а максимальная скорость полета аппарата составляет 150 километров в час. Уменьшенная версия Mini-Shark позиционируется как гражданский дрон для мониторинга, который может нести до 400 граммов полезной нагрузки.

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Продолжительность полета дрона Gor с электродвигателем составляет 2,5 часа. В свою очередь, барражирующий боеприпас Loki может нести до 1,7 килограмма полезной нагрузки, а его максимальная дальность составляет около 45 километров.

В июне издание 19FortyFive писало, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» стал одной из самых серьезных угроз для Вооруженных сил Украины. В публикации подчеркнули, что «Ланцет» значительно дешевле техники, которую он поражает.

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      Даниил Иринин
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