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19:43, 12 февраля 2024Мир

Нарышкин рассказал о случаях перехода киевской элиты на сторону России

Глава СВР Нарышкин заявил о случаях перехода киевской элиты на сторону России

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Служба внешней разведки (СВР) фиксирует случаи перехода представительской киевской элиты на сторону России, рассказал директор службы Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, США и Великобритания стали опасаться предательства киевской элиты из-за провалов на фронте. По его словам, они могут попытаться «сыграть на опережение» и перейти на сторону победителей — России. «Такие опасения вполне оправданны — первые уже пошли», — отметил директор СВР.

Ранее Нарышкин рассказал, что страны Запада хотят назначить «спецпосланника» по Украине. По его словам, предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту страны Владимиру Зеленскому и знать обо всех его планах. «"Спецпосланнику" также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения», — сообщил он.

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      Анастасия Яланская
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