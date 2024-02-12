Нарышкин рассказал о случаях перехода киевской элиты на сторону России

Глава СВР Нарышкин заявил о случаях перехода киевской элиты на сторону России

Служба внешней разведки (СВР) фиксирует случаи перехода представительской киевской элиты на сторону России, рассказал директор службы Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, США и Великобритания стали опасаться предательства киевской элиты из-за провалов на фронте. По его словам, они могут попытаться «сыграть на опережение» и перейти на сторону победителей — России. «Такие опасения вполне оправданны — первые уже пошли», — отметил директор СВР.

Ранее Нарышкин рассказал, что страны Запада хотят назначить «спецпосланника» по Украине. По его словам, предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту страны Владимиру Зеленскому и знать обо всех его планах. «"Спецпосланнику" также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения», — сообщил он.