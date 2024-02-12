Россия заявила о планах Запада назначить спецпосланника по Украине. Он должен будет отслеживать действия Зеленского

Нарышкин: США и Великобритания хотят назначить спецпосланника по Украине

США и Великобритания убеждают другие государства «Семерки» назначить «спецпосланника» по Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту страны Владимиру Зеленскому и знать обо всех его планах.

На роль спецпосланника по Украине претендует генсек НАТО

Нарышкин пояснил, что назначение спецпосланника станет еще одним механизмом прямого внешнего управления Украиной. Помимо контроля за Зеленским, у человека на этой должности будут и другие задачи, рассказал директор СВР.

«Спецпосланнику» также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения Сергей Нарышкин директор СВР

По информации Нарышкина, на роль спецпосланника претендуют русофобски настроенные политики, среди них упоминается и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Вместе с тем глава СВР уверен, что любой из возможных назначенцев «не сможет долго оставаться на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства».

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Кроме того, Нарышкин отметил, что США и Великобритания стали опасаться предательства со стороны представителей киевской элиты из-за провалов на фронте. По его словам, они могут попытаться «сыграть на опережение» и перейти на сторону победителей. «Такие опасения вполне оправданны — первые уже пошли», — отметил директор СВР.

Нарышкин ранее заявлял о желании Запада сместить Зеленского

Глава СВР и ранее рассуждал о «марионеточности киевского режима». В частности, он заявлял, что страны Запада со временем откажутся от поддержки нынешних властей Украины.

«Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы в Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами», — сказал Нарышкин.

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Кроме того, по его информации, Запад все чаще обсуждает необходимость замены Владимира Зеленского на посту президента Украины из-за его неоднозначных решений, самоуправства и возросшего уровня коррупции в стране. Еще одной причиной стала утрата Зеленским «способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников», отметил Нарышкин.

Захарова допускала факт прослушки Зеленского со стороны США

О возможной слежке за действиями президента Украины и экс-главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного говорила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила на фоне появившейся в американских СМИ новости о разговоре президента и военачальника. Его утечка, по мнению дипломата, могла быть в трех случаях: при первом информацию в США передают свидетели разговора, при втором — сами участники. Третий вариант заключается в том, что американские спецслужбы прослушивают украинских политиков.