Захарова: у власти в Германии находятся потомки нацистов, поддерживающих Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале объяснила, почему Германия поддерживает Украину. По ее словам, в настоящее время у власти в ФРГ находятся потомки нацистов.

В качестве примера она привела министра иностранных дел республики Анналену Бербок, которая в 2021 году призналась, что 1 мая 2004 года во время присоединения к ЕС десяти государств она вспомнила своего деда, который являлся ярым сторонником нацистов и безусловным национал-социалистом, а в 1944 году должен был быть награжден Крестом военных заслуг с мечами — одной из самых престижных нацистских наград.

Захарова уточнила, что после этого МИД Германии предпринял попытку выступить в защиту главы ведомства, подчеркнув, что Бербок не была знакома с документами о прошлом ее предка.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что победа России на Украине станет концом Украины и ударом для либерального миропорядка.