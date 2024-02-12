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22:16, 12 февраля 2024Мир

Захарова заявила о нахождении потомков нацистов у власти в Германии

Захарова: у власти в Германии находятся потомки нацистов, поддерживающих Украину

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале объяснила, почему Германия поддерживает Украину. По ее словам, в настоящее время у власти в ФРГ находятся потомки нацистов.

В качестве примера она привела министра иностранных дел республики Анналену Бербок, которая в 2021 году призналась, что 1 мая 2004 года во время присоединения к ЕС десяти государств она вспомнила своего деда, который являлся ярым сторонником нацистов и безусловным национал-социалистом, а в 1944 году должен был быть награжден Крестом военных заслуг с мечами — одной из самых престижных нацистских наград.

Захарова уточнила, что после этого МИД Германии предпринял попытку выступить в защиту главы ведомства, подчеркнув, что Бербок не была знакома с документами о прошлом ее предка.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что победа России на Украине станет концом Украины и ударом для либерального миропорядка.

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      Марина Совина
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