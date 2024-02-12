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17:14, 12 февраля 2024Мир

В России ответили на нежелание Финляндии сотрудничать до конца СВО

Депутат Чепа: риторика Финляндии изменится после конца СВО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

После завершения специальной военной операции (СВО) риторика и Финляндии, и многих других стран изменится, но Россия уже будет иначе выстраивать с ними отношения, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он ответил на нежелание финнов сотрудничать с Россией до конца украинского конфликта.

«Новый президент Финляндии Александр Стубб смотрит в рот НАТО, куда страна только что вступила. Естественно, все декларации подобного рода стремятся подтвердить приверженность организации. Но в зависимости от ситуации риторика будет меняться», — уверен политик.

В будущем, когда Финляндия снова будет открыта для сотрудничества с Россией, по мнению Чепы, необходимо будет четко выдерживать свою линию и действовать исключительно в собственных интересах.

«Если раньше мы могли подыграть, дать хорошую цену, всячески шли навстречу, то теперь делать это не нужно. Надо действовать жестко в своих интересах. Мы против Финляндии никогда ничего делать не хотели», — подчеркнул депутат.

Ранее Стубб заявил, что у страны нет дипломатических отношений с Россией и он не видит перспектив для их улучшения в ближайшем будущем. Кроме того, президент подчеркнул, что получил поздравления с победой на выборах «со всего мира, но только не из России».

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