Новоизбранный президент Финляндии резко высказался о России

Новоизбранный президент Финляндии Стубб заявил о продолжении поддержки Украины

Новоизбранный 13-й президент Финляндии Александер Стубб заявил о продолжении поддержки Украины и резко высказался об отношениях с Россией после своей инаугурации. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о своей политике в отношении конфликта на Украине, Стубб сказал: «Я бы хотел продолжить линию [бывшего президента] Саули Ниинисте».

«Прямо сейчас у нас нет политических отношений с Россией, и я не думаю, что они улучшатся в ближайшем будущем… У нас не может быть отношений, пока Россия не закончит войну на Украине», — заявил избранный президент Финляндии.

Кроме того, он подчеркнул, что получил поздравления с победой на выборах «со всего мира, но только не из России».

11 февраля сообщалось о победе Александера Стубба во втором туре президентских выборов. Он официально вступит в должность после церемонии инаугурации, которая пройдет 1 марта.