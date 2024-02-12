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16:57, 12 февраля 2024Мир

Новоизбранный президент Финляндии резко высказался о России

Новоизбранный президент Финляндии Стубб заявил о продолжении поддержки Украины
Александер Стубб

Александер Стубб. Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Новоизбранный 13-й президент Финляндии Александер Стубб заявил о продолжении поддержки Украины и резко высказался об отношениях с Россией после своей инаугурации. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о своей политике в отношении конфликта на Украине, Стубб сказал: «Я бы хотел продолжить линию [бывшего президента] Саули Ниинисте».

«Прямо сейчас у нас нет политических отношений с Россией, и я не думаю, что они улучшатся в ближайшем будущем… У нас не может быть отношений, пока Россия не закончит войну на Украине», — заявил избранный президент Финляндии.

Кроме того, он подчеркнул, что получил поздравления с победой на выборах «со всего мира, но только не из России».

11 февраля сообщалось о победе Александера Стубба во втором туре президентских выборов. Он официально вступит в должность после церемонии инаугурации, которая пройдет 1 марта.

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      Лина Пивоварова
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