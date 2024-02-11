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23:14, 11 февраля 2024Мир

Объявлен победитель на выборах президента Финляндии

Александр Стубб победил на выборах президента Финляндии с 51,6 % голосов
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Lehtyikuva / Reuters

На президентских выборах в Финляндии победил Александр Стубб с 51,6 процента после подсчета 100 процента голосов, объявило Министерство юстиции страны.

Оппонент Стубба, бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто получил 48,4 процента голосов. Явка составила 67,6 процента.

Второй тур президентских выборов в Финляндии начался в 9:00 по местному времени в воскресенье, 11 февраля. Согласно соцопросам, кандидат от правящей правоцентристской партии «Национальная коалиция» Александр Стубб являлся бесспорным фаворитом предвыборной гонки.

Ранее Стубб заявил о готовности Хельсинки стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. В частности, он подчеркнул, что находится в хороших личных отношениях с главой МИД России Сергеем Лавровым и способен выстроить диалог с Москвой.

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      Марина Совина
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