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11:12, 11 февраля 2024Мир

В Финляндии начался второй тур президентских выборов

Экс-премьер и бывший глава МИД встретятся во втором туре выборов в Финляндии

Фото: Tom Little / Reuters

В Финляндии начался второй тур президентских выборов в 9:00 по местному времени. Об этом сообщает Министерство юстиции страны.

«Предварительные результаты подсчета голосов на президентских выборах, которые пройдут в воскресенье, 28 января, будут опубликованы в Службе результатов Минюста начиная с 20:00 в день выборов», — отмечается в заявлении ведомства. Там также подчеркнули, что по результатам досрочного голосования явка в Финляндии оказалась рекордной — более чем 44 процентов проголосовавших. В прошлый раз явка на досрочном голосовании составила чуть больше 37 процентов.

Во втором туре выборов за пост президента будут биться экс-премьер страны Александер Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. Согласно соцопросам, Стубб является бесспорным фаворитом предвыборной гонки.

Ранее Стубб заявил о готовности Хельсинки стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. В частности, он подчеркнул, что находится в хороших личных отношениях с главой МИД России Сергеем Лавровым и способен выстроить диалог с Москвой.

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      Максим Габриелян
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