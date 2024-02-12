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22:46, 12 февраля 2024Бывший СССР

В ВСУ оценили оснащенность армии техникой

Представитель ВСУ Гуменюк заявила об отсутствии бронетехники у армии

Фото: Unsplash

Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк прокомментировала степень оснащенности войск. Ее слова приводит Telegram-канал издания «Мы Украина».

Гуменюк оценила оснащенность армии оружием и подчеркнула, что у ВСУ наблюдается отсутствие бронетехники. «Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно враг экономит и свою», — заявила она.

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Ранее представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что стране до сих пор не хватает комплексов противовоздушной обороны. По его словам, дефицит техники наблюдается несмотря на обещания Запада поставить больше таких систем.

До этого сообщалось, что ВСУ вынужденно ушли уйти в оборону в связи с нехваткой артиллерийских снарядов. «Дефицит снарядов — одна из ключевых причин, по которой украинская армия перешла к обороне по всему фронту после разочаровывающего контрнаступления этим летом», — сообщили журналисты Politico.

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      Марина Совина
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