Европа резко увеличила закупки нефти

Bloomberg: Европа увеличила закупки нефти после перебоев с поставками с Востока

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Европы резко увеличили закупки нефти. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Импорт начал расти после резкого подорожания дизельного топлива и перебоев с поставками с Ближнего Востока из-за нападений йеменских хуситов. На фоне роста спроса два ключевых западноафриканских сорта, Forcados и Egina, стали продаваться с дисконтами к эталонной Brent в размере четыре-шесть долларов соответственно. Как отметили аналитики, африканское сырье выиграло из-за задержек танкеров с Ближнего Востока и европейским покупателям пришлось переориентироваться на партнеров поближе.

«Рынок осознает тот факт, что сбои в работе Красного моря действительно нарушают транспортные потоки, и Европе нужно приобретать больше сырья, чем у нее есть прямо сейчас», — пояснил ведущий аналитик Kpler Виктор Катона.

По мнению трейдеров, активные покупки способствуют резкому падению цен на фьючерсы на мировой нефтяной бенчмарк Brent. Сколько продлится такой рост, неясно — предстоящий сезон технического обслуживания НПЗ в регионе может вызвать снижение объемов закупок.

Ранее стало известно, что индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) отказалась от закупки премиального сорта нефти Sokol у России. Причиной стали западные санкции: марка нефти торгуется заметно выше потолка цен, установленного на уровне 60 долларов за баррель, что не устраивает покупателей, предпочитающих менее дорогой сорт Urals. Проблемы начали возникать после такого, как США усилили контроль за соблюдением ограничительных мер. По словам главы компании Санджая Кхана, BPCL не намерена прекращать закупки сырья в России, но вопрос цены остается ключевым.