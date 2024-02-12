Переброске одной из лучших бригад ВСУ в Авдеевку нашли объяснение
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил возможную переброску одной из лучших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевку. В беседе с «Лентой.ру» специалист предрек украинской армии провал при попытке прорыва на этом направлении.
По мнению эксперта, подобный ход, вероятно, связан с перестановками в украинском командовании, в частности со сменой главкома ВСУ, о которой стало известно 8 февраля. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главой ВСУ.
«Прошла перестановка в ВСУ, на этом фоне [президент Украины Владимир] Зеленский хочет показать Западу, что он активизировал ВСУ и что он готов оборонять Авдеевку до последнего, в связи с чем Украине нужно еще больше помощи. Это не что иное, как призыв оказать еще больше помощи», — прокомментировал Матвийчук действия украинской армии на авдеевском направлении.
Авдеевка для ВСУ обречена на провал, потому что российские войска очень плотно ее защищают
Ранее издание Forbes сообщило, что Киев, предположительно, перебрасывает одну из лучших бригад Вооруженных сил Украины в Донецкую народную республику, чтобы удержать Авдеевку. По данным издания, командование украинской армии перебрасывает в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске.
Отмечается, что в это время подразделение занималось тренировками, а также, по слухам, перевооружалось на боевые машины M-2 американского производства.