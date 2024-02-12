Переброске одной из лучших бригад ВСУ в Авдеевку нашли объяснение

Полковник Матвийчук назвал переброску 3-й штурмовой бригады ВСУ призывом помочь

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил возможную переброску одной из лучших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевку. В беседе с «Лентой.ру» специалист предрек украинской армии провал при попытке прорыва на этом направлении.

По мнению эксперта, подобный ход, вероятно, связан с перестановками в украинском командовании, в частности со сменой главкома ВСУ, о которой стало известно 8 февраля. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главой ВСУ.

«Прошла перестановка в ВСУ, на этом фоне [президент Украины Владимир] Зеленский хочет показать Западу, что он активизировал ВСУ и что он готов оборонять Авдеевку до последнего, в связи с чем Украине нужно еще больше помощи. Это не что иное, как призыв оказать еще больше помощи», — прокомментировал Матвийчук действия украинской армии на авдеевском направлении.

Авдеевка для ВСУ обречена на провал, потому что российские войска очень плотно ее защищают Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

Ранее издание Forbes сообщило, что Киев, предположительно, перебрасывает одну из лучших бригад Вооруженных сил Украины в Донецкую народную республику, чтобы удержать Авдеевку. По данным издания, командование украинской армии перебрасывает в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске.

Отмечается, что в это время подразделение занималось тренировками, а также, по слухам, перевооружалось на боевые машины M-2 американского производства.