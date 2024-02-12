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17:22, 12 февраля 2024Силовые структуры

Переодевшиеся в полицейских россияне похитили мужчину и пытали его в подвале

В Башкирии неизвестные переоделись полицейскими, похитили мужчину и пытали его

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Башкирии неизвестные переоделись полицейскими, похитили 27-летнего жителя города Туймазы и пытали его в подвале. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 3 февраля мужчины в масках окружили автомобиль пострадавшего, представились сотрудниками полиции, надели на него наручники и увезли в соседний город. Молодого человека завели в подвал, где стали пинать и бить молотком по ногам. В результате истязаний у него оторвалась ушная раковина. Через какое-то время жителя города Туймазы отпустили.

7 февраля оперативники задержали троих подозреваемых. Следователи возбудили уголовное дело. По информации Baza, одному соучастнику похищения удалось сбежать.

Ранее в Хабаровском крае к пяти годам колонии строгого режима приговорили 31-летнего россиянина, организовавшего похищение троих человек.

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