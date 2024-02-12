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14:56, 12 февраля 2024Экономика

Путин провел совещание по экономическим вопросам

Президент России Путин по видеосвязи провел совещание по экономическим вопросам

Фото: Sputnik / Sergei Ilyin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе совещания с экономическим блоком правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной были подведены итоги прошедшего года, а также обозначены основные приоритеты развития на ближайшее время.

Глава государства отметил, что по итогам 2023 года экономика России выросла на 3,6 процента. Кроме того, темпы увеличения ВВП страны оказались выше прогнозов, которые подразумевали прирост валового продукта на 3,5 процента.

Также в ходе совещания Путин поручил правительству уделить особенное внимание сдерживанию инфляции в стране. Приоритетом для властей должно стать повышение доходов и качества жизни граждан и благополучие российских семей.

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