Путин провел совещание по экономическим вопросам

Президент России Путин по видеосвязи провел совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе совещания с экономическим блоком правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной были подведены итоги прошедшего года, а также обозначены основные приоритеты развития на ближайшее время.

Глава государства отметил, что по итогам 2023 года экономика России выросла на 3,6 процента. Кроме того, темпы увеличения ВВП страны оказались выше прогнозов, которые подразумевали прирост валового продукта на 3,5 процента.

Также в ходе совещания Путин поручил правительству уделить особенное внимание сдерживанию инфляции в стране. Приоритетом для властей должно стать повышение доходов и качества жизни граждан и благополучие российских семей.