Раскрыты неожиданные подробности аварии с детским автобусом под Псковом

Ведерников: водитель автобуса с детьми под Псковом спас больше 20 человек

Водитель перевозившего детей автобуса под Псковом уходил от столкновения с большегрузом. Своими действиями он, вероятно, спас больше 20 человек. Неожиданные подробности аварии раскрыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что в автобусе находилось 23 человека, пострадали 12 (четверо взрослых и девять детей). Они доставлены в Псков, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Трое детей направлены в реанимацию. Ситуация находится под личным контролем губернатора.

Прокуратурой области поставлено на контроль проведение проверки по факту ДТП, добавил Ведерников.

Авария на трассе под Псковом произошла в понедельник, 12 февраля. Когда автобус столкнулся с фурой, дети следовали в областной центр на экскурсию. Позднее стало известно, что одна из скорых, спешившая на помощь пострадавшим в ДТП, перевернулась по пути. Водитель медицинского автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет между деревнями Горки и Заходы. В результате фельдшер и шофер получили травмы.