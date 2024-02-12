Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:18, 12 февраля 2024Россия

Раскрыты неожиданные подробности аварии с детским автобусом под Псковом

Ведерников: водитель автобуса с детьми под Псковом спас больше 20 человек

Фото: ГУ МЧС по Псковской области

Водитель перевозившего детей автобуса под Псковом уходил от столкновения с большегрузом. Своими действиями он, вероятно, спас больше 20 человек. Неожиданные подробности аварии раскрыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что в автобусе находилось 23 человека, пострадали 12 (четверо взрослых и девять детей). Они доставлены в Псков, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Трое детей направлены в реанимацию. Ситуация находится под личным контролем губернатора.

Прокуратурой области поставлено на контроль проведение проверки по факту ДТП, добавил Ведерников.

Авария на трассе под Псковом произошла в понедельник, 12 февраля. Когда автобус столкнулся с фурой, дети следовали в областной центр на экскурсию. Позднее стало известно, что одна из скорых, спешившая на помощь пострадавшим в ДТП, перевернулась по пути. Водитель медицинского автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет между деревнями Горки и Заходы. В результате фельдшер и шофер получили травмы.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших сотрудников Ксении Собчак осудили за вымогательство у главы «Ростеха». Почему приговор считают слишком строгим?

      На Украине высказали опасения из-за интервью Путина Такеру Карлсону

      Обнаружен радиопульсар в остатке сверхновой

      Несколько сотен грузовиков скопилось на границе России и Грузии

      Москвичей предупредили о новом барическом рекорде

      Цены на газ в Европе упали до минимума с лета

      Отец актера из «Слова пацана» раскритиковал сериал

      Ушедшую из дома 16-летнюю россиянку нашли без чувств в лесу с бутылкой водки

      Раскрыты неожиданные подробности аварии с детским автобусом под Псковом

      Хиддинк высказался об отстранении российских футболистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше