Спешившая к пострадавшим в ДТП под Псковом детям скорая перевернулась

«112»: спешившая к пострадавшим в ДТП под Псковом детям скорая перевернулась

Врачи скорой помощи, спешившие к детям, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) под Псковом, перевернулись на машине. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Водитель медицинского автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет между деревнями Горки и Заходы. По данным издания, в результате случившегося фельдшер и шофер получили травмы.

К бригаде врачей, попавшей в аварию, выехали другие медики и сотрудники экстренных служб.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала в Telegram-канале, что число пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области выросло до 17, включая 13 несовершеннолетних.

О том, что произошло ДТП под Псковом, стало известно в понедельник, 12 февраля. Отмечалось, что автобус столкнулся с фурой, дети, находившиеся в салоне, следовали в областной центр на экскурсию.