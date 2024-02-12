России предрекли тяжелые времена

Глава МВФ Георгиева: российскую экономику ждут очень трудные времена

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предрекла тяжелые времена для российской экономики. Об этом директор-распорядитель фонда рассказала в интервью CNBC в ходе Всемирного правительственного саммита.

По ее мнению, РФ столкнется с проблемами, несмотря на повышение прогнозов экономического роста организацией в январе 2024 года. Георгиева объяснила это переходом на военную экономику. «Если вы посмотрите на Россию, то сегодня производство для армии растет и потребление падает», — сказала она. Похожая ситуация была в Советском Союзе — высокий уровень производства и низкий уровень потребления, добавила Георгиева.

«Я думаю, что российскую экономику ждут очень трудные времена из-за оттока людей и из-за ограниченного доступа к технологиям на фоне санкций», — подчеркнула глава МВФ. Согласно оценкам экспертов, по состоянию на октябрь 2023 года из России уехали 800 тысяч человек, отмечает CNBC. В то же время анализ агентства Reuters показал, что расходы на оборону и безопасность в 2024 году составят около 40 процентов от общих расходов бюджета России.

Ранее главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша признал, что российская экономика растет лучшими темпами, чем ожидалось. В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель увеличился на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от 1 октября 2023 года.