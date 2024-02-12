Российский фигурист рассказал о страхе перед Тутберидзе

Российский фигурист Мозалев заявил, что всегда побаивался взгляда Тутберидзе

Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал о страхе перед заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Его слова приводит ТАСС.

«Я всегда побаивался взгляда Этери Георгиевны, но на самом деле она очень хороший человек, веселый и с хорошим чувством юмора», — заявил спортсмен, который перешел в группу тренера в январе 2024 года. Мозалев отметил, что его хорошо приняли в новой команде и он готовится к Спартакиаде.

Ранее с 8 лет Мозалев тренировался в Санкт-Петербурге у Кирилла Давыденко. По словам фигуриста, он решил сменить штаб из-за моральных ощущений, а не из-за спортивных результатов.

20-летний Мозалев — чемпион мира среди юниоров. На взрослом уровне он становился призером этапов Гран-при и занимал третье место на чемпионате страны.