Российский учитель ударил девочку-инвалида во время урока и попал на видео

В Свердловской области учитель коррекционной школы ударил девочку-инвалида

Учитель коррекционной школы №1 Новоуральска Свердловской области во время урока ударил девочку-инвалида. Видео инцидента распространил Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как педагог с размаха бьет ребенка, который сидит за первой партой класса. В администрации школы сообщили «Подъему», что на следующий день после произошедшего учителя уволили. В соцсетях жители города жалуются, что это не единичный случай. По их словам, такое происходит регулярно, однако родителям на жалобы отвечают, что «дети сами доводят учителя».

Как отметил региональный детский омбудсмен Игорь Мороков, комиссия по делам несовершеннолетних совместно с директором школы и начальником управления образования проводит сбор информации по ответственным за безопасность детей. «Потом будет принятие решения. Конечно, поедем проверять, будем лично выезжать и смотреть, что послужило причиной», — заверил Мороков.

Правоохранительные органы начали проверку. По ее итогам прокуратура Новоуральска даст правовую оценку соблюдению в учебном заведении законодательства об образовании, а также требований об охране жизни и здоровья детей.

Случаи избиения детей учителями в школах фиксируются регулярно. В январе учитель физкультуры из Новоусманского района Воронежской области напал на школьника во время урока. Причина конфликта не была установлена. В то же время, по информации регионального управления Следственного комитета, учитель мог применять насилие к подопечным систематически.

Аналогичный случай произошел в мае 2023 года, когда в Чебоксарах учительница пнула школьницу в живот с криками «Надоели! Достали!». Учительницу после случившегося уволили.