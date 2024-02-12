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11:19, 12 февраля 2024Спорт

Сборная Бразилии по футболу пропустит Олимпийские игры-2024

Сборная Бразилии по футболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Сборная Бразилии по футболу пропустит Олимпийские игры-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бразилия проиграла Аргентине в матче финальной стадии квалификационного турнира в Южной Америке. Встреча прошла в Каракасе (Венесуэла) и завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный забитый мяч на счету Лусиано Гонду.

Бразильцы, выигрывавшие олимпийское золото на Играх в 2016 и 2021 годах, оказались на третьей строке в турнирной таблице и не смогли пройти квалификацию. Таким образом, в Париже выступят Парагвай и Аргентина, занявшие в отборе первое и второе места соответственно.

Летние олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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