Сборная Бразилии по футболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры-2024

Сборная Бразилии по футболу пропустит Олимпийские игры-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бразилия проиграла Аргентине в матче финальной стадии квалификационного турнира в Южной Америке. Встреча прошла в Каракасе (Венесуэла) и завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный забитый мяч на счету Лусиано Гонду.

Бразильцы, выигрывавшие олимпийское золото на Играх в 2016 и 2021 годах, оказались на третьей строке в турнирной таблице и не смогли пройти квалификацию. Таким образом, в Париже выступят Парагвай и Аргентина, занявшие в отборе первое и второе места соответственно.

Летние олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.