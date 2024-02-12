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01:33, 12 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном ВСУ городе Херсон произошли взрывы

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсон произошли взрывы. Об этом сообщается Telegram-канале «Зеркало недели».

«В Херсоне звучат взрывы», — говорится в сообщении украинского издания.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове произошли взрывы. Также новые взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины.

Утром в среду, 7 февраля, стало известно о серии мощных взрывов во многих городах и регионах Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, а также в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

На фоне этого Польша подняла в воздух свои и союзнические самолеты, сославшись на «активность российской авиации» как на оперативную причину.

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      Марина Совина
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