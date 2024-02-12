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10:47, 12 февраля 2024Наука и техника

Lenovo выпустит ноутбук с прозрачным экраном

Windows Report: Lenovo представит ноутбук с полностью прозрачным дисплеем

Фото: N.Z.Photography / Shutterstock / Fotodom

Китайская корпорация Lenovo представит первый на рынке ноутбук с прозрачным экраном. Об этом сообщает издание Windows Report.

Журналисты медиа узнали о планах компании выпустить портативный компьютер с полностью прозрачным OLED-экраном. Сквозь переднюю панель устройства будет проходить свет, а при закрытии компьютера сквозь новый дисплей будет отчетливо видна клавиатура.

Авторы издания не смогли назвать причину, по которой девайс имеет прозрачную матрицу — вероятно, компания преследует имиджевые цели. Судя по всему, в Lenovo объяснят предназначение ноутбука на выставке Mobile World Congress 2024 (MWC), которая состоится в Барселоне с 26 по 29 февраля.

Судя по оказавшимся в распоряжении Windows Report изображениям, новый компьютер получил металлический корпус с плоскими рамками, большой тачпад и черную подложку под экран.

В начале января корпорация Asus представила ноутбук Zenbook Duo, получивший два дисплея. В компании заявили, что девайс можно использовать в разных режимах — в том числе как планшет.

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      Андрей Ставицкий
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