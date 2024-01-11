Представлен ноутбук с двумя экранами

The Verge: Asus выпустила Zenbook Duo с двумя раскладываемыми экранами

Корпорация Asus представила ноутбук Zenbook Duo, получивший два дисплея. Об этом сообщает издание The Verge.

Устройство состоит их трех частей, скрепленных шарнирами, — двух экранов и клавиатуры. OLED-экраны получили диагональ 14 дюймов, соотношение сторон 16:10, разрешение 2880х1800 пикселей и частоту до 120 герц. В общей сложности компьютер имеет панель диагональю 19,8 дюймов.

В компании заявили, что выпущенный девайс можно использовать в разных режимах. В базовом устройство имеет один экран и скрытый клавиатурой второй. Также дисплеи можно отделить и установить на столе отдельно от клавиатуры. Кроме того, можно отказаться от клавиатуры и использовать два сенсорных дисплея в качестве планшета.

Asus Zenbook Duo имеет процессор Intel Core Ultra 9 185H, 32 гигабайта оперативной памяти, до 2 терабайтов встроенной памяти. Также девайс получил два порта Thunderbolt 4, разъем USB-A, HDMI-выход и интерфейс для подключения аудиосистемы или проводных наушников.

Zenbook Duo оценили в 1499 долларов, или около 135 тысяч рублей. Устройство появится в США в 2024 году.

В конце года китайская корпорация Lenovo создала первый на рынке ноутбук, работающий одновременно на Windows и Android. Аппарат имеет отсоединяемую клавиатуру и сенсорный дисплей, который можно будет поворачивать на 360 градусов.