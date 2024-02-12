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13:41, 12 февраля 2024Бывший СССР

Украина обратилась в полицию из-за рассыпанного польскими фермерами зерна

Посольство Украины в Польше обратилось в полицию из-за рассыпанного зерна

Фото: Adrian Grycuk / Wikimedia

Посольство Украины в Польше обратилось в полицию из-за украинского зерна, рассыпанного польскими фермерами в знак протеста. Об этом сообщил посол Василий Зварыч, передает «Экономическая правда».

«Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратились в польскую полицию с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления», — сказал он.

Зварыч назвал действия протестующих не соответствующими европейской цивилизованной стране. По его словам, польские органы власти не должны позволять повторения «подобных варварских действий в будущем».

Ранее поляки высыпали зерно из украинских грузовиков в населенном пункте Дорохуске на границе с Украиной. Мэр Львова Андрей Садовой назвал фермеров пророссийскими провокаторами.

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