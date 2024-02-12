МО РФ: штурмовики ВСУ трижды пытались атаковать позиции ВС России под Харьковом

Штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) трижды пытались атаковать российские позиции. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны (МО) России.

По данным российского оборонного ведомства, бои с украинскими штурмовиками завязались на купянском направлении в районе Тимковка и Синьковка в Харьковской области. При этом, МО отметило, что Вооруженным силам России (ВС) удалось отбить все три атаки ВСУ.

В ходе боев украинские штурмовики потеряли до 60 бойцов штурмовых групп, два пикапа и самоходку «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что Киев, предположительно, перебрасывает одно из лучших подразделений — 3-ю штурмовую бригаду ВСУ — в Донецкую народную республику, чтобы удержать Авдеевку. Одновременно с этим украинские военные сдаются в плен ВС России.