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14:13, 12 февраля 2024Россия

Украинские штурмовики трижды пытались атаковать российские позиции под Харьковом

МО РФ: штурмовики ВСУ трижды пытались атаковать позиции ВС России под Харьковом

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) трижды пытались атаковать российские позиции. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны (МО) России.

По данным российского оборонного ведомства, бои с украинскими штурмовиками завязались на купянском направлении в районе Тимковка и Синьковка в Харьковской области. При этом, МО отметило, что Вооруженным силам России (ВС) удалось отбить все три атаки ВСУ.

В ходе боев украинские штурмовики потеряли до 60 бойцов штурмовых групп, два пикапа и самоходку «Гвоздика».

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Ранее сообщалось, что Киев, предположительно, перебрасывает одно из лучших подразделений — 3-ю штурмовую бригаду ВСУ — в Донецкую народную республику, чтобы удержать Авдеевку. Одновременно с этим украинские военные сдаются в плен ВС России.

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      Марк Леонов
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