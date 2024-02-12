МИД России заявил о превращении Украины в международную частную военную компанию

МИД РФ: Украина начинает превращаться в международную частную военную компанию

Украина начинает превращаться в международную частную военную компанию, которая должна сопротивляться или создавать проблемы России. Об этом рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник, пишет ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции Sputnik.

Он прокомментировал закон о мобилизации на Украине. «Украину переделывают под частную международную военную компанию. И закон о мобилизации — это всего лишь маленькая часть этой трансформации», — подчеркнул Мирошник.

По мнению политика, экономика, логистика, социальная сфера и сами граждане будут использоваться как «военный ресурс». «То есть Украину просто переделывают под военную машину», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) начнет свою работу с проведения масштабной мобилизации сразу после отставки прежнего главкома Валерия Залужного.

