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16:06, 12 февраля 2024Экономика

В Европе заявили об успехе в борьбе с обходом санкций против России

ЕК: мы наблюдаем сдвиги в борьбе с обходом санкций против РФ третьими странами
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) добилась успеха в борьбе с обходом санкций против России. Об этом заявил представитель организации Даниэл Шеридан Ферри, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя ЕК, обход ограничений — текущая реальность, поэтому в ближайшую среду состоится встреча высокопоставленных экспертов и координаторов по санкционной политике. Участие в ней примут не только страны Евросоюза, но также Великобритании и США. Для борьбы с обходом санкций принимаются все новые и новые меры, и в Европе уже наблюдают «позитивные сдвиги» в этом вопросе.

«У нас есть причины полагать, что третьи страны принимают меры для предотвращения реэкспорта ряда товаров, которые могут быть использованы в боевых действиях. Санкции могут быть эффективными только в том случае, если их соблюдают, а не обходят», — пояснил Ферри.

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Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что новый, 13-й пакет будет направлен против компаний из третьих стран, которые помогают России обходить действующие ограничений и не соблюдают санкционный механизм. Глава европейской дипломатии уточнил, что новые санкции коснутся «многих людей и институтов», действия которых подрывают западный санкционный механизм.

Обсуждать 13-й пакет антироссийских санкций начали в середине января. В новый пакет ограничений могут войти персональные санкции, дополнительные торговые ограничения и меры по борьбе с обходом рестрикций как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС. Ожидается, что пакет примут 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине.

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      Вячеслав Агапов
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